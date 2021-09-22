В Башкирии пьяный пациент избил двух врачей
09:00, 22 сен 2021
В Уфе Следственный комитет начал проверку после избиения пациентом двух медицинских сотрудников.
Пьяный пациент напал на врача-токсиколога ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 Уфы и врача скорой медицинской помощи Республиканской станции скорой медицинской помощи, в результате, которого медики получили телесные повреждения.
Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики.
«Сейчас истребованы материалы проверки из органов внутренних дел, следователям предстоит опросить медицинских сотрудников и очевидцев происшествия, исследовать необходимую медицинскую документацию, провести иные необходимые следственные действия и экспертные исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.