В Башкирии пьяный пациент избил двух врачей

09:00, 22 сен 2021

В Уфе Следственный комитет начал проверку после избиения пациентом двух медицинских сотрудников.







Пьяный пациент напал на врача-токсиколога ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 Уфы и врача скорой медицинской помощи Республиканской станции скорой медицинской помощи, в результате, которого медики получили телесные повреждения.



Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики.

«Сейчас истребованы материалы проверки из органов внутренних дел, следователям предстоит опросить медицинских сотрудников и очевидцев происшествия, исследовать необходимую медицинскую документацию, провести иные необходимые следственные действия и экспертные исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.





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