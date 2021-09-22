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В Учалинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека

В Учалинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека

10:44, 22 сен 2021

После полуночи в Учалинском районе на 137 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись "Лада Гранта" под управлением 24-летней местной жительницы и встречный грузовик "Volvo Trucks", за рулём которого находился 49-летний житель Челябинской области.

В результате столкновения водитель и 30-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались. Начато разбирательство.

21 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых три человека погибли и тринадцать получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Теги: Учалинский район
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