Стали известны подробности обезвреживания полицейскими пермского стрелка

14:46, 22 сен 2021

Инспекторы ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров рассказали, как 20 сентября обезвредили стрелявшего студента и эвакуировали людей с территории Пермского госуниверситета.







Напарники находились на смене. В студгородок они отправились после сообщения очевидца о стрельбе. На территории ПГНИУ полицейские разделились: один побежал искать стрелка, второй занялся эвакуацией.

— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют», — поделился Константин Калинин. — Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются. <…> Как только я забежал в здание, осмотрелся и услышал звуки стрельбы со стороны лестницы. Я направился к лестницам и услышал, как спускается молодой человек. Встал за эту стену (показывает). Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай оружие!» [Он] развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — всё очень быстро.

По словам полицейского, он сразу упал. Константин Калинин подбежал и зафиксировал убийце руки, а затем снял ружье, патронташ и нож и отбросил в сторону.

— Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно, — дополнил автоинспектор. — Я спросил, как его зовут, он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым.

— Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь, — рассказал инспектор. — Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи. Указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы спецслужб и карет скорой помощи.









В это время Владимир Макаров выводил студентов и других находившихся в вузе.К сожалению, шесть человек погибли. За жизни других бьются врачи.

Известно, что семь самых тяжелых пострадавших были отправлены в Москву, в исследовательские центры хирургии им. А.В. Вишневского и им. Пирогова, нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и в Центральный институт травматологии и ортопедии. За ранеными прилетели федеральные специалисты и увезли их спецбортом МЧС, девять человек экстренно прооперированы в краевой больнице.



Что касается стрелка, который устроил бойню в вузе, то ему ампутировали левую ногу по колено. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. В сознание Бекмансуров не приходил.





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