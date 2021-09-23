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В Башкирии в промзоне произошел крупный пожар, погиб человек

В Башкирии в промзоне произошел крупный пожар, погиб человек

09:54, 23 сен 2021

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС получили вызов ночью, с 22 на 23 сентября. Пожар возник на одном из складов в промышленной зоне города. Прибыв на место, огнеборцы локализовали возгорание, защитив от пламени рядом стоящие здания, а затем полностью потушили его.

— Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 5 минут утра. По прибытии на место было обнаружено тело неизвестного мужчины, личность погибшего устанавливается. Горящий склад был потушен, но перед этим он очень сильно пострадал на площади около 150 квадратных метров, — рассказали спасатели.

Информации о других пострадавших пока не поступало. Причины возгорания еще предстоит выяснить специалистам, на месте работают эксперты.

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Источник: proural.info
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Дюртюлинский район
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