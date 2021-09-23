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В Башкирии автомобиль скорой помощи попал в аварию, пострадали 9 человек (видео)

В Башкирии автомобиль скорой помощи попал в аварию, пострадали 9 человек (видео)

10:00, 23 сен 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о серьезной аварии, которая произошла сегодня, 23 сентября, в 8:30 на первом км дороги Чишмы-Давлеканово. В результате столкновения грузовика с автомобилем скорой помощи пострадали девять человек.

Предварительно известно, что ДТП было между КАМАЗом и автомобилем УАЗ. Девятерых пострадавших из автомобиля скорой помощи доставили в Чишминскую районную больницу.

В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Чишминский район
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