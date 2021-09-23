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В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели

В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели

16:06, 23 сен 2021

Сегодня, 23 сентября, около часа назад жуткое ДТП с четырьмя погибшими произошло на автодороге Уфа-Оренбург близ с. Столяровка в Мелеузовском районе республики.

Как сообщает пресс-служба МЧС Россия по РБ, грузовик столкнулся с пассажирской ГАЗелью. Сейчас происходит открытое горение. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали.  

- На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.  Информация оперативная, подлежит уточнению, — добавили в экстренном ведомстве.


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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район
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