В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели

16:06, 23 сен 2021

Сегодня, 23 сентября, около часа назад жуткое ДТП с четырьмя погибшими произошло на автодороге Уфа-Оренбург близ с. Столяровка в Мелеузовском районе республики.



Как сообщает пресс-служба МЧС Россия по РБ, грузовик столкнулся с пассажирской ГАЗелью. Сейчас происходит открытое горение. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали.



- На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Информация оперативная, подлежит уточнению, — добавили в экстренном ведомстве.

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Фото: ГИБДД по РБ