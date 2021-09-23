В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели
16:06, 23 сен 2021
Сегодня, 23 сентября, около часа назад жуткое ДТП с четырьмя погибшими произошло на автодороге Уфа-Оренбург близ с. Столяровка в Мелеузовском районе республики.
Как сообщает пресс-служба МЧС Россия по РБ, грузовик столкнулся с пассажирской ГАЗелью. Сейчас происходит открытое горение. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали.
- На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Информация оперативная, подлежит уточнению, — добавили в экстренном ведомстве.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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