Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой заживо сгорели 4 пассажира

Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой заживо сгорели 4 пассажира

17:46, 23 сен 2021

Поступают первые подробности жуткой аварии, случившейся на 167 километре трассы Уфа-Оренбург. Сегодня там столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик «Рено».

Сразу после столкновения «Газель» загорелась –в огне погиб водитель и трое взрослых пассажирок. Однако из-за того, что тела сильно обгорели, сотрудники экстренных служб не могут на месте определить пол и возраст жертв. Травмы также получил и водитель грузовика.

Сообщается, что микроавтобус направлялся в Уфу и принадлежал одной из организаций Оренбургской области. При этом он не был рейсовым и не был оснащен газовым оборудованием. На месте продолжает работать следственная группа, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также:

В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: