Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой заживо сгорели 4 пассажира
17:46, 23 сен 2021
Поступают первые подробности жуткой аварии, случившейся на 167 километре трассы Уфа-Оренбург. Сегодня там столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик «Рено».
Сразу после столкновения «Газель» загорелась –в огне погиб водитель и трое взрослых пассажирок. Однако из-за того, что тела сильно обгорели, сотрудники экстренных служб не могут на месте определить пол и возраст жертв. Травмы также получил и водитель грузовика.
Сообщается, что микроавтобус направлялся в Уфу и принадлежал одной из организаций Оренбургской области. При этом он не был рейсовым и не был оснащен газовым оборудованием. На месте продолжает работать следственная группа, обстоятельства трагедии устанавливаются.