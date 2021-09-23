Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой заживо сгорели 4 пассажира

17:46, 23 сен 2021

Поступают первые подробности жуткой аварии, случившейся на 167 километре трассы Уфа-Оренбург. Сегодня там столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик «Рено».







Сразу после столкновения «Газель» загорелась –в огне погиб водитель и трое взрослых пассажирок. Однако из-за того, что тела сильно обгорели, сотрудники экстренных служб не могут на месте определить пол и возраст жертв. Травмы также получил и водитель грузовика.



Сообщается, что микроавтобус направлялся в Уфу и принадлежал одной из организаций Оренбургской области. При этом он не был рейсовым и не был оснащен газовым оборудованием. На месте продолжает работать следственная группа, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также: В Башкирии 4 человека погибли во время столкновения грузовика и пассажирской ГАЗели

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram