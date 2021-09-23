Полиция Башкирии объявила в розыск преступника обвиняемого в убийстве

17:53, 23 сен 2021

В Башкирии полицейские Туймазинского района объявили в розыск 36-летнего жителя села Кандры Михаила Журавлева. Он обвиняется в преступлении по статье «убийство».







Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, губы тонкие.



Особые приметы: множественный закрытый перелом пястных костей кисти левой руки.



«При получении какой-либо информации в отношении разыскиваемого просим незамедлительно сообщить по адресу: Республика Башкортостан, Туймазы, ул. Мичурина, 3. Контактные телефоны: (34782) 7-20-97, 7-21-57, 7-10-01, 8-927-63-55-770», — обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.





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Фото: пресс-служба МВД по РБ