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В Ишимбайском районе Башкирии водитель опрокинул авто в кювет, погиб пассажир

В Ишимбайском районе Башкирии водитель опрокинул авто в кювет, погиб пассажир

10:01, 24 сен 2021

В половине восьмого вечера в Ишимбайском районе на 42 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 51-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет.

В результате аварии 31-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончался при транспортировке в медучреждение. Ещё один 29-летний пассажир госпитализирован. Водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район
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