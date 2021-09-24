В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщину

10:05, 24 сен 2021

Около девяти вечера в Нефтекамске на ул.Карла Маркса 45-летний мужчина, двигаясь за рулём "Datsun on-DO" в направлении проспекта Комсомольский, совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть близ нерегулируемого пешеходного перехода.







В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. При проведении освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения количественный показатель паров этанола в выдыхаемом им воздухе составил 0,977 мг/л. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ