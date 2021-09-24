В Башкирии мужчина с оружием возле школы вызвал панику у очевидцев

15:45, 24 сен 2021

Очевидцы, увидевшие возле школы №44 Уфы мужчину с оружием, устроили панику и вызвали полицию. Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что это был учитель, и нес он электронное ружье для тира. Предмет не представляет для людей опасности.







Утром в пятницу в соцсетях и местных СМИ появилась информация о мужчине, который прошел в школу №44 с оружием. Учебное заведение было оцеплено спецслужбами. Родители школьников писали в соцсетях, что находятся в неведении и беспокоятся за своих детей. Обстановку накалял страшный случай, произошедший в Перми, где студент расстрелял студентов и преподавателей.



В экстренных службах города сообщили, что от очевидцев поступило сообщение о мужчине с ружьем. На место немедленно выехали правоохранители, скорая помощь и спасатели.





- Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений, принес электронное ружье для электронного тира, - рассказали в экстренных службах Уфы. - Это требовалось для занятий, опасности не представляет.

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