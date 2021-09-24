Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии мужчина с оружием возле школы вызвал панику у очевидцев

В Башкирии мужчина с оружием возле школы вызвал панику у очевидцев

15:45, 24 сен 2021

Очевидцы, увидевшие возле школы №44 Уфы мужчину с оружием, устроили панику и вызвали полицию. Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что это был учитель, и нес он электронное ружье для тира. Предмет не представляет для людей опасности.

Утром в пятницу в соцсетях и местных СМИ появилась информация о мужчине, который прошел в школу №44 с оружием. Учебное заведение было оцеплено спецслужбами. Родители школьников писали в соцсетях, что находятся в неведении и беспокоятся за своих детей. Обстановку накалял страшный случай, произошедший в Перми, где студент расстрелял студентов и преподавателей.

В экстренных службах города сообщили, что от очевидцев поступило сообщение о мужчине с ружьем. На место немедленно выехали правоохранители, скорая помощь и спасатели.


- Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений, принес электронное ружье для электронного тира, - рассказали в экстренных службах Уфы. - Это требовалось для занятий, опасности не представляет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: