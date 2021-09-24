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В Башкирии пропала девушка из Федоровского района Алсу Исхакова

В Башкирии пропала девушка из Федоровского района Алсу Исхакова

16:22, 24 сен 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что объявлены поиски пропавшей 15-летней Алсу Исхаковой из Федоровского района.  По данным полиции, девушка вышла из дома вечером 22 сентября и исчезла.

«Предварительно установлено, что Исхакова Алсу Мунировна  может передвигаться со своим знакомым на автомашине «БМВ Х5», г.н.з. А058МС702, серебристого цвета», – проинформировали в МВД.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 152-154 см, глаза карие, лицо овальное, волосы черные до плеч.

Была одета: спортивный костюм серого цвета, короткая куртка черного цвета, кроссовки белого цвета.

Отдельно в ведомстве проинформировали, что при себе у девушки был паспорт. 

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8 (34746) 22932, 89997411217, телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Федоровский район
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