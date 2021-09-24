В Башкирии тело пропавшего мужчины обнаружили закопанным в поле

21:08, 24 сен 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что пропавшего жителя Архангельского района нашли убитым. В полицию, как отметили в ведомстве, обратилась 22 сентября его 67-летняя жена, которая сообщила, что муж уехал из дома в деревне Усаклы 21 сентября и исчез. Пенсионер торговал медом на дороге Уфа-Белорецк, однако на традиционном месте его никто не видел, также, как и автомобиль. Как выяснилось, его убил житель того же района.







В ведомстве установили, что автомобиль «Рено Логан», которым владел пропавший, в день исчезновения выехал в сторону Уфы. Впоследствии машину обнаружили на территории гаражей на Интернациональной улицы. Выяснилось, что ее привез для продажи 63-летний мужчина из Архангельского района, который стал подозреваемым.



Фигурант уголовного дела занимался частным извозом на автомобиле ВАЗ-2115, но был недоволен тем, что машина стала достаточно старой, и решил завладеть чужой.

В день убийства он заметил на дороге «Рено Логан» с пенсионером и подъехал к нему якобы за тем, чтобы купить банку меда. Злоумышленник ударил мужчину по голове, положил в багажник иномарки и вывез тело в поле. В тот же день он доехал на иномарке до Уфы и подделал договор купли-продажи, получив от перекупщика 90 тыс. руб.



После задержания у подозреваемого обнаружили деньги и около 30 банок меда. В настоящий момент проводится уголовное расследование преступление.





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Фото: МВД по Башкирии