В Башкирии взорвался дом, хозяин находится в реанимации (видео)
10:00, 25 сен 2021
Сегодня, 25 сентября, рано утром сгорел дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Айгиртамак по улице Юбилейной, дом 18.
«По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», — сообщили в пресс-службе МЧС России РБ.
В результате происшествия погибших нет. Пострадал хозяин дома, 58-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ (проживал один).