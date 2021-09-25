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В Башкирии взорвался дом, хозяин находится в реанимации (видео)

В Башкирии взорвался дом, хозяин находится в реанимации (видео)

10:00, 25 сен 2021

Сегодня, 25 сентября, рано утром сгорел дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Айгиртамак по улице Юбилейной, дом 18.

«По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», — сообщили в пресс-службе МЧС России РБ.

В результате происшествия погибших нет. Пострадал хозяин дома, 58-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ (проживал один).

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе  на 1334 км трассы «М-5 Урал» произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Peugeot и грузового автомобиля Scania.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Туймазинский район
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