В Башкирии взорвался дом, хозяин находится в реанимации (видео)

10:00, 25 сен 2021

Сегодня, 25 сентября, рано утром сгорел дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Айгиртамак по улице Юбилейной, дом 18.





«По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», — сообщили в пресс-службе МЧС России РБ.



В результате происшествия погибших нет. Пострадал хозяин дома, 58-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ (проживал один).



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе на 1334 км трассы «М-5 Урал» произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Peugeot и грузового автомобиля Scania.





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Фото: скрин видео