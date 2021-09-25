В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария
11:21, 25 сен 2021
В Башкирии сегодня, 25 сентября, зафиксирована смертельная авария. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкновение произошло около 3:00 в Туймазинском районе на 1301 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
Уточняется, что 34-летний житель Самарской области ехал за рулем ВАЗ-21099 в направлении Уфы. Водитель столкнулся с попутным грузовиком «КамАЗ», за рулем которого находился 41-летний житель Удмуртской Республики.
В результате аварии 34-летний мужчина скончался от полученных травм. По факту аварии начато разбирательство, в котором установят причины и условия происшествия.