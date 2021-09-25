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В Кигинском районе Башкирии при пожаре в бане погиб мужчина

В Кигинском районе Башкирии при пожаре в бане погиб мужчина

14:19, 25 сен 2021

Минувшей ночью в Кигинском районе Башкортостана случился пожар с трагическим исходом. В селе Верхние Киги загорелась баня.

К несчастью, жертвой огня стал 46-летний мужчина. Сейчас на месте работают эксперты, которым предстоит установить причину трагедии.

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что с начала года в республики случилось больше восьми тысяч возгораний, жертвами которых стали 179 человек. Больше 30 процентов жертв погибли в огне по причине неосторожности при курении.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Кигинский район
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