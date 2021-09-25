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Стали известны подробности взрыва жилого дома в Башкирии

Стали известны подробности взрыва жилого дома в Башкирии

15:19, 25 сен 2021

Сегодня утром, 25 сентября, в населенном пункте Агиртамак произошел взрыв газа в доме. О подробностях ЧП рассказал глава сельского поселения Фарит Шагиев.

Как выяснилось, владельца дома зовут Рамиль И. Мужчине 58 лет. Он проживал в кирпичном доме площадью 78 квадратных метров, на улице Юбилейной. Всего в доме было прописано три родственника мужчины. В момент трагедии Рамиль находился дома один, где были остальные члены семьи пока неизвестно, сообщает издание Уфа1.

По словам Шагиева, у хозяина дома были долги за газ. Из-за этого подачу ресурса ему отключили, однако, по данным МЧС республики, Рамиль самостоятельно сделал врезку в газопровод, из-за чего произошел взрыв.

— У него не было договора техобслуживания, и был неплатежеспособный. Информации о том, что он вел безобразный образ жизни нет, но все же он такую ситуацию допустил. Пока, по неподтвержденным данным, у него 30% ожогов тела. Ему очень повезло, от его дома осталась только одна стена. Хлопок в 10 километрах был слышен, — рассказал Шагиев.

Для того чтобы потушить огонь, были привлечены сотрудники МЧС и пожарные — всего 21 человек и 9 единиц техники. Мужчину с ожогами доставили в Туймазинскую больницу.

От взрыва досталось и соседям мужчины. Два дома, которые находятся справа и слева от него, получили повреждения фасада и окон. Как стало известно, для устранения последствий им выделят по пять тысяч рублей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район
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