Стали известны подробности взрыва жилого дома в Башкирии
15:19, 25 сен 2021
Сегодня утром, 25 сентября, в населенном пункте Агиртамак произошел взрыв газа в доме. О подробностях ЧП рассказал глава сельского поселения Фарит Шагиев.
Как выяснилось, владельца дома зовут Рамиль И. Мужчине 58 лет. Он проживал в кирпичном доме площадью 78 квадратных метров, на улице Юбилейной. Всего в доме было прописано три родственника мужчины. В момент трагедии Рамиль находился дома один, где были остальные члены семьи пока неизвестно, сообщает издание Уфа1.
По словам Шагиева, у хозяина дома были долги за газ. Из-за этого подачу ресурса ему отключили, однако, по данным МЧС республики, Рамиль самостоятельно сделал врезку в газопровод, из-за чего произошел взрыв.
Для того чтобы потушить огонь, были привлечены сотрудники МЧС и пожарные — всего 21 человек и 9 единиц техники. Мужчину с ожогами доставили в Туймазинскую больницу.
От взрыва досталось и соседям мужчины. Два дома, которые находятся справа и слева от него, получили повреждения фасада и окон. Как стало известно, для устранения последствий им выделят по пять тысяч рублей.