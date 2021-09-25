В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова

16:43, 25 сен 2021

В Уфе пропала 21-летняя Эльза Акмалова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девушка вышла из дома 20 сентября и не вернулась.



Приметы Эльзы: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черную короткую куртку, черные джинсы, черные кроссовки.



Если вы знаете, где находится девушка, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.



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