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В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова

В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова

16:43, 25 сен 2021

В Уфе пропала 21-летняя Эльза Акмалова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девушка вышла из дома 20 сентября и не вернулась.

Приметы Эльзы: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черную короткую куртку, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится девушка, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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