Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии экскаваторщик спас застрявшего в окне кота

В Башкирии экскаваторщик спас застрявшего в окне кота

22:29, 25 сен 2021

В башкирском городе Туймазы 24-летний парень на экскаваторе спас кота, который застрял в окне на третьем этаже. Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, на улице Ленина.

Застрявшее в окне животное висело около часа и мяукало на всю улицу. Кот поранился о проем – на видео с места происшествия можно заметить кровь на раме. У дома №21 собралась огромная толпа сочувствующих людей, которые не знали, как можно помочь питомцу. Они пытались позвать на помощь сотрудников МЧС, но те отказались приезжать. Зато приехал парень, работающий неподалеку на экскаваторе. Героя зовут Алмаз. Молодой человек поднял ковш спецмашины до уровня третьего этажа и взобрался на него, после чего вернул кота обратно в квартиру.


– Ко мне во время работы подошел мужчина и попросил лестницу или палку. Рассказал, что на третьем этаже кот промеж окон застрял. Я сходил с ним, увидел обстановку и сразу же побежал за экскаватором. Подъехал, поднялся, кота обратно в квартиру закинул. Меня никто не вызывал, я сам добровольно приехал. Любой бы так поступил на моем месте, – рассказал «КП-Уфа» Алмаз.
Он добавил, что во время спасательной операции кот «поблагодарил» его, укусив руку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: