Житель Башкирии принял свою подругу за "демона" и зарезал ее
08:57, 26 сен 2021
В Башкирии 33-летний мужчина зарезал свою 36-летнюю подругу, находясь в изрядно нетрезвом состоянии. 24 сентября Юрий изрядно принял на грудь, находясь дома в одиночестве. После этого он уснул в своей комнате.
На следующий день в квартиру вернулась его сожительница, которая принялась будить приятеля - на часах было около трех часов дня.
Мужчина спросонья подумал, что его толкает "демон". Впоследствии он признался - показалось, что потустороннее создание хочет схватить и задушить его. По словам убийцы, поэтому он достал нож из кухонного стола и принялся резать "демона".
Только через 15-20 минут Юрий окончательно очнулся и понял, что расправился с собственной сожительницей.
Мужчина позвонил зятю, который помог вызвать полицию. Правоохранители доставили подозреваемого в отделение.
Также выяснилось, что его подруга нигде не работала и вела аморальный образ жизни, у нее было двое детей.