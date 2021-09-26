Житель Башкирии принял свою подругу за "демона" и зарезал ее

08:57, 26 сен 2021

В Башкирии 33-летний мужчина зарезал свою 36-летнюю подругу, находясь в изрядно нетрезвом состоянии. 24 сентября Юрий изрядно принял на грудь, находясь дома в одиночестве. После этого он уснул в своей комнате.







На следующий день в квартиру вернулась его сожительница, которая принялась будить приятеля - на часах было около трех часов дня.



Мужчина спросонья подумал, что его толкает "демон". Впоследствии он признался - показалось, что потустороннее создание хочет схватить и задушить его. По словам убийцы, поэтому он достал нож из кухонного стола и принялся резать "демона".



Только через 15-20 минут Юрий окончательно очнулся и понял, что расправился с собственной сожительницей.

Мужчина позвонил зятю, который помог вызвать полицию. Правоохранители доставили подозреваемого в отделение.



Также выяснилось, что его подруга нигде не работала и вела аморальный образ жизни, у нее было двое детей.





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