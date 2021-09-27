Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека

В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека

09:14, 27 сен 2021

Сегодня ночью в Ермекеевском районе Башкирии возник пожар, в тушении которого участвовали 24 человека и 10 единиц спецтехники. Имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, 27 сентября в 00:46 (мск.) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о горении дома в селе Средние Карамалы Ермекеевского района.

В 01:15 (мск) пожар удалось локализовать на площади 54 квадратных метра. К 4 часам утра (мск) огонь был полностью ликвидирован.

«К тушению пожара привлекались 24 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – девять человек и три единицы техники», — добавили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

К сожалению, в ходе тушения были обнаружены фрагменты тел двух людей: мужчины (1974 г.р.) и предположительно женщины (1986 г.р.).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Теги: Ермекеевский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: