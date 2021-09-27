В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека

Сегодня ночью в Ермекеевском районе Башкирии возник пожар, в тушении которого участвовали 24 человека и 10 единиц спецтехники. Имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Как рассказали в ведомстве, 27 сентября в 00:46 (мск.) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о горении дома в селе Средние Карамалы Ермекеевского района.
В 01:15 (мск) пожар удалось локализовать на площади 54 квадратных метра. К 4 часам утра (мск) огонь был полностью ликвидирован.
«К тушению пожара привлекались 24 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – девять человек и три единицы техники», — добавили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
К сожалению, в ходе тушения были обнаружены фрагменты тел двух людей: мужчины (1974 г.р.) и предположительно женщины (1986 г.р.).