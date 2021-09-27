В Башкирии насмерть сбили мужчину

В ГИБДД по Башкирии сообщили о гибели 42-летнего жителя Иглинского района. По информации ведомства, мужчину сбил насмерть автомобиль. Авария произошла накануне, 27 сентября, вечером.
ДТП зарегистрировано на 28 км дороги Уфа-Иглино-Красная Горка. Водитель 46 лет за рулем «Киа Рио» сбил 42-летнего местного жителя, от чего тот скончался на месте происшествия.
Со слов водителя, мужчина шел в попутном направлении и не был заметен в темноте из-за отсутствия световозвращающих элементов на одежде.
Ранее сообщалось о том, что три большегруза и легковая иномарка столкнулись в Иглинском районе в субботу. Никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал, но на трассе произошел розлив нефтепродуктов.