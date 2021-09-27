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Страшный пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины

Страшный пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины

10:04, 27 сен 2021

Сегодня ночью, 27 сентября, в 00:51 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что в Уфимском районе, в деревне Кручинино, по улице Кручинина, 33 горит дом. На место направлены силы и средства МЧС России в количестве 10 человек и 3 единиц техники.

Пожар локализовали в 01:18, в 01:41 открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем поврежден жилой бревенчатый дом размером 5х5 метров, с дощатым пристроем размером 3х5 метров, автомобиль «Lada XRAY».

Также установлено, что дом электрифицирован, не газифицирован, отопление электрическое при помощи масляного обогревателя. Дом был пригоден только для проживания в летнее время. В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тела 73-летней женщины.

- Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
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