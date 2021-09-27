В Башкирии предотвратили готовящийся теракт (видео)

12:10, 27 сен 2021

На заброшенной стройке в центре Уфы обнаружен склад самодельных взрывных устройств. Сотрудники УФСБ по Башкирии предотвратили теракт и задержали пять членов нацистской группировки от 17 до 20 лет. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям.





Главным идейным вдохновителем был 19-летний уфимец. Он вместе с четырьмя товарищами готовил и обучался изготовлению бомб для того, чтобы устроить теракт и привести изделие в действие в госорганах и правоохранительных структурах.



«Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, изучение специализированной литературы по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности», — сообщили в Следственном комитете.

У задержанных также обнаружены компоненты и инструкция для его изготовления, а также девять единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика. Все подозреваемые арестованы.

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