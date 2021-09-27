В Башкирии отец 4 детей надругался над несовершеннолетней подругой своей дочери

15:15, 27 сен 2021









Салаватский межрайонный суд вынес приговор 36-летнему многодетному отцу, который обвинялся в надругательстве над несовершеннолетней.

По версии суда, житель деревни Ахуново воспитывает четверых детей. В апреле этого года мужчина перебрал с алкоголем и остался в доме с несовершеннолетней подругой своей дочери.

«Обвиняемый, достоверно зная, что потерпевшая не достигла двенадцатилетнего возраста, и в силу своего физического и психического развития, а также малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не способна понимать характер и значение совершаемых с ней действий и оказать сопротивление, применяя насилие к ней, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подруги своей малолетней дочери», — уточнили в пресс-службе суда.

Вину свою мужчина признал и отказался от показаний. Служители Фемиды назначили ему семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд учёл несколько смягчающих обстоятельств: признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, мнение потерпевшей, наличие на иждивении престарелой матери, одного несовершеннолетнего ребенка, трёх малолетних детей, один из которых страдает хронической болезнью, извинения законному представителю потерпевшей в ходе судебного заседания.





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Фото: iuruzan.ru