Задержанные в Башкирии неонацисты планировали взорвать два объекта
08:38, 28 сен 2021
Задержанные ФСБ предполагаемые террористы-неонацисты в Уфе планировали взорвать самодельными бомбами два объекта. Один из них – приёмная политической партии в центре столицы Башкирии, второй – пост полиции, который находится рядом с элитной гимназией города, сообщает источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось о том, что в начале сентября сотрудники УФСБ России по РБ задержали пятерых членов группировки от 17 до 20 лет. Также специалисты ведомства обнаружили на территории заброшенной стройки в центре Уфы склад самодельных боеприпасов.
Ранее сообщалось о том, что на заброшенной стройке в центре Уфы обнаружен склад самодельных взрывных устройств. Сотрудники УФСБ по Башкирии предотвратили теракт и задержали пять членов нацистской группировки от 17 до 20 лет. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям.