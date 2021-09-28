Задержанные в Башкирии неонацисты планировали взорвать два объекта

08:38, 28 сен 2021

Задержанные ФСБ предполагаемые террористы-неонацисты в Уфе планировали взорвать самодельными бомбами два объекта. Один из них – приёмная политической партии в центре столицы Башкирии, второй – пост полиции, который находится рядом с элитной гимназией города, сообщает источник в правоохранительных органах.







Ранее сообщалось о том, что в начале сентября сотрудники УФСБ России по РБ задержали пятерых членов группировки от 17 до 20 лет. Также специалисты ведомства обнаружили на территории заброшенной стройки в центре Уфы склад самодельных боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что на заброшенной стройке в центре Уфы обнаружен склад самодельных взрывных устройств. Сотрудники УФСБ по Башкирии предотвратили теракт и задержали пять членов нацистской группировки от 17 до 20 лет. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям.





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Фото: УФСБ России по РБ