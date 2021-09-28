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В Башкирии в деревянном доме сгорел мужчина

В Башкирии в деревянном доме сгорел мужчина

10:15, 28 сен 2021

Сегодня ночью, 28 сентября, в 01:14 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что горит дом по улице Октябрьской в селе Магинск Караидельского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение внутри бревенчатого дома размером 6х8 метров. Пожар локализовали в 01:31. Открытое горение ликвидировали в 01:50.

В ходе тушения обнаружили погибшего 48-летнего мужчину. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала пассажирка.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Караидельский район
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