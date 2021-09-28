В Башкирии в деревянном доме сгорел мужчина

Сегодня ночью, 28 сентября, в 01:14 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что горит дом по улице Октябрьской в селе Магинск Караидельского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение внутри бревенчатого дома размером 6х8 метров. Пожар локализовали в 01:31. Открытое горение ликвидировали в 01:50.
В ходе тушения обнаружили погибшего 48-летнего мужчину. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.