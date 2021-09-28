В Башкирии скончался мальчик, пытавшийся спасти из огня 9-летнюю сестру

11:18, 28 сен 2021

15-летний мальчик, пытавшийся спасти свою младшую сестру при пожаре, скончался в уфимской больнице № 18, сообщило ИА «Башинформ». Это случилось рано утром 28 сентября.







Во время пожара эвакуироваться смогли пятеро человек: мать и ее четверо детей. Младшая сестра мальчика оставалась в доме, в попытках спасти ее он пошел в огонь. Однако пожар был слишком сильным, и добраться до девочки ему не удалось. У подростка было более 50% ожогов тела. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию, где он находился чуть больше недели после трагедии. 9-летняя сестра мальчика погибла во время пожара. Шестой ребенок в день трагедии находился у бабушки.

Пожар произошел 20 сентября в поселке Федоровка, в СНТ «Ольховое». Все началось в 10 часов утра. Когда пожарные прибыли, деревянный дом вместе с верандой уже полыхали. А позже и вовсе обрушилась крыша. К 11 часам огонь удалось потушить. Многодетная мать потеряла из-за пожара двоих детей.





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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Башкирии