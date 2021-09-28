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В Башкирии от загоревшейся на кухне одежды погибла пенсионерка

В Башкирии от загоревшейся на кухне одежды погибла пенсионерка

12:31, 28 сен 2021

18 сентября в селе Бижбуляк произошёл несчастный случай. На пенсионерке охватило огнём одежду во время готовки. Об этом сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания МЧС по РБ Петр Ильин.

80-летняя женщина зажгла переднюю конфорку на плите и потянулась вперед, чтобы достать кастрюлю. В этот момент огнем охватило домашнюю одежду несчастной. Оперативно женщина и её муж потушили огонь, однако пенсионерка получила серьёзные ожоги.
Сначала её госпитализировали в Бижбулякскую районную больницу, а после перевезли в ожоговый центр Уфы. К сожалению, накануне, 27 сентября, несчастная скончалась.

Также сегодня, 28 сентября, утром ушёл из жизни 15-летний мальчик, который пострадал при пожаре в садовом доме. Он пытался спасти свою 9-летнюю сестру, которая, к сожалению, погибла в горящем доме.

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Фото: МЧС по РБ
Теги: Бижбулякский район
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