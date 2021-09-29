В Башкирии заметили людей, похожих на двух сбежавших из колонии заключенных

10:28, 29 сен 2021

В селе Маядык в Дюртюлинском районе заметили людей, похожих на двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Уфе. Об этом изданию Уфа1 сообщили очевидцы.







— Мы с другом их видели. Они сидели на свалке и разговаривали. Мы оттуда убежали, — рассказали парни.



Они отметили, что спиртных напитков у беглецов не было.



Во ФСИН Башкирии сообщили, что оперативники до сих пор проводят розыскные мероприятия.



29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин сбежали из колонии 15 сентября. Они работали на базе отдыха для сотрудников ФСИН. Со слов источника, молодые люди угнали машину с блатными номерами. Очевидцы говорят, что не заметили автомобиля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



