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В Башкирии заметили людей, похожих на двух сбежавших из колонии заключенных

В Башкирии заметили людей, похожих на двух сбежавших из колонии заключенных

10:28, 29 сен 2021

В селе Маядык в Дюртюлинском районе заметили людей, похожих на двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Уфе. Об этом изданию Уфа1 сообщили очевидцы.

— Мы с другом их видели. Они сидели на свалке и разговаривали. Мы оттуда убежали, — рассказали парни.

Они отметили, что спиртных напитков у беглецов не было.

Во ФСИН Башкирии сообщили, что оперативники до сих пор проводят розыскные мероприятия.

29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин сбежали из колонии 15 сентября. Они работали на базе отдыха для сотрудников ФСИН. Со слов источника, молодые люди угнали машину с блатными номерами. Очевидцы говорят, что не заметили автомобиля.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Дюртюлинский район
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