В Башкирии двое мужчин избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку
11:55, 29 сен 2021
В Кигинском районе Башкирии двое местных жителей избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку. На похищенные деньги они накупили алкоголь. Инцидент произошел в деревне Нижние Киги, сообщает региональное МВД.
По версии полиции, злоумышленники проникли в дом бабушки, зная, что она живет там одна. Они выбили ногой дверь и набросились на хозяйку, требуя у нее деньги. Перепуганная пенсионерка отдала все свои сбережения – порядка 60 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили подозреваемых – ими оказались ранее судимые 36- и 39-летние односельчане пострадавшей. Мужчины при задержании сознались в содеянном. Часть похищенного они успели потратить на спиртное, остальное у них забрали полицейские.