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В Башкирии двое мужчин избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку

В Башкирии двое мужчин избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку

11:55, 29 сен 2021

В Кигинском районе Башкирии двое местных жителей избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку. На похищенные деньги они накупили алкоголь. Инцидент произошел в деревне Нижние Киги, сообщает региональное МВД.

По версии полиции, злоумышленники проникли в дом бабушки, зная, что она живет там одна. Они выбили ногой дверь и набросились на хозяйку, требуя у нее деньги. Перепуганная пенсионерка отдала все свои сбережения – порядка 60 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили подозреваемых – ими оказались ранее судимые 36- и 39-летние односельчане пострадавшей. Мужчины при задержании сознались в содеянном. Часть похищенного они успели потратить на спиртное, остальное у них забрали полицейские.


– Один из подозреваемых ранее уже совершал кражу из этого же дома. Тогда 36-летний злоумышленник также был задержан полицейскими Кигинского района, – отметили в МВД РБ.
По факту разбоя ведомство возбудило уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД РБ
Теги: Кигинский район криминал
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