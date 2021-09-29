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В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Константин Колесник

В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Константин Колесник

14:45, 29 сен 2021

В Башкирии начались поиски 30-летнего Константина Колесника. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Константин пропал в селе Ермолаево Куюргазинского района. Его местонахождение неизвестно с 23 сентября. Сообщается, что молодой мужчина нуждается в медицинской помощи. 

Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. 

Был одет: серая толстовка, темно-синие трико, коричневые кросовки. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Куюргазинский район
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