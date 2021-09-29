В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Константин Колесник

14:45, 29 сен 2021

В Башкирии начались поиски 30-летнего Константина Колесника. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Константин пропал в селе Ермолаево Куюргазинского района. Его местонахождение неизвестно с 23 сентября. Сообщается, что молодой мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.



Был одет: серая толстовка, темно-синие трико, коричневые кросовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан