Житель Башкирии утонул в водоеме, поскользнувшись на склоне

19:54, 29 сен 2021

В Туймазинском районе 57-летний мужчина утонул в водоеме, поскользнувшись на склоне. Несчастный случай произошел накануне 28 сентября, о подробностях происшествия рассказала в прямом эфире Центра управления республикой заместитель начальника службы обеспечения мероприятий гражданской обороны Госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова.







Мужчина 1963 года рождения, предположительно, поскользнулся на склоне, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться, проинформировала специалист.



Всего за минувшие сутки, по данным ведомства, в республике произошло одно происшествие на воде, также зафиксированы 23 техногенных пожара, в одном из них погиб человек. Пожар случился в Караидельском районе, предположительная причина — неосторожное обращение с огнем.

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