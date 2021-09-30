В Башкирии пьяный водитель такси ударил ножом в живот сотрудника ДПС

09:20, 30 сен 2021

В Уфе таксист напал с ножом на сотрудника ДПС. Всё случилось накануне вечером, 29 сентября. Об этом сообщили в МВД по республике.







Нападение произошло в 22:30 недалеко от универмага «Уфа». По словам собеседника, нетрезвый 42-летний водитель популярной службы такси столкнулся с KIA Optima, за рулем иномарки находился 28-летний сотрудник ДПС.

— Он был на больничном и в гражданской одежде, — рассказал источник.

Из-за столкновения начался конфликт, в ходе которого таксист достал нож и несколько раз ударил им в живот сотрудника ДПС. В это время подоспел свидетель конфликта, 30-летний сосед полицейского по дому, который также получил проникающее ножевое ранение.

— Оба пострадавших доставлены в реанимацию. Таксист задержан, дал признательные показания, — сообщили в ГИБДД.

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