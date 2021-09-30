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В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток из Башкирии | видео

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток из Башкирии | видео

10:26, 30 сен 2021

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток из Башкирии. Они учились в  медицинском колледже.

Тела  двух девушек обнаружили после пожара в квартире жилого дома в городе Гае. Ещё одна погибшая найдена во дворе. Двум жертвам 19 и 20 лет, одна из погибших несовершеннолетняя, ей 17. 

Известно, что девушки приехали из Башкирии и снимали квартиру. Человека, который совершил тройное убийство и пытался скрыть преступление, сейчас ищут.

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