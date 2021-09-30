Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Стали известны личности убитых в Оренбургской области студенток из Башкирии (видео)

Стали известны личности убитых в Оренбургской области студенток из Башкирии (видео)

11:50, 30 сен 2021

Убитые в городе Гае Оренбургской области студентки из Башкирии оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов республики.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, одна из погибших — 18-летняя Адиля К., уроженка Кугарчинского района. Еще две — 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У., уроженки Баймакского района. Девушки учились на третьем курсе в Орском медколледже.


"К девушкам по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью - даже представить страшно. Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру буквально в десяти минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11 часам утра", - сообщили в колледже. 

Напомним, три студентки найдены мертвыми в Оренбургской области — их тела с признаками насильственной смерти обнаружили после тушения в квартире одного из домов по улице Молодежной в городе Гае. По данному СК возбудил уголовное дело.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших девушек в Оренбургской области.
- Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь, - сказал Радий Хабиров.

Читайте также:

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток из Башкирии | видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: