Стали известны личности убитых в Оренбургской области студенток из Башкирии (видео)

11:50, 30 сен 2021

Убитые в городе Гае Оренбургской области студентки из Башкирии оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов республики.





Как сообщил источник в правоохранительных органах, одна из погибших — 18-летняя Адиля К., уроженка Кугарчинского района. Еще две — 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У., уроженки Баймакского района. Девушки учились на третьем курсе в Орском медколледже.

"К девушкам по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью - даже представить страшно. Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру буквально в десяти минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11 часам утра", - сообщили в колледже.

Напомним, три студентки найдены мертвыми в Оренбургской области — их тела с признаками насильственной смерти обнаружили после тушения в квартире одного из домов по улице Молодежной в городе Гае. По данному СК возбудил уголовное дело.

- Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь, - сказал Радий Хабиров.

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Фото: скриншот видео

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших девушек в Оренбургской области.