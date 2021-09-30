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Парень, которого подозревали в убийстве студенток в Оренбургской области, вышел на связь с полицейскими (аудио)

Парень, которого подозревали в убийстве студенток в Оренбургской области, вышел на связь с полицейскими (аудио)

14:00, 30 сен 2021

18-летний Анвар Сингизов последние несколько дней находился в Уфе. Полицейские проверили парня, он не причастен к тройному убийству в Оренбургской области. Сингизов не скрывался и сам связался с сотрудниками.

"Я сказал: "Нахожусь в Уфе как две недели. И в Мелеузе машина стоит". Это слова Анвара Сингизова, который был назван предполагаемым убийцей из Оренбургской области. Говорит, что находится в восьми часах езды от города Гая, где было совершено преступление. Он сам позвонил в отделение и ни от кого не скрывается. 

Стало известно, что девушек убили не топором, — на месте найден нож. По данным СК, у жертв колото-резаные раны. Официального подозреваемого сейчас нет, отрабатывается ряд версий.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Соцсети
Теги: криминал
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