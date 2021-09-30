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В Башкирии обнаружили свалку с "коронавирусными" отходами

В Башкирии обнаружили свалку с "коронавирусными" отходами

15:52, 30 сен 2021

Информация о незаконной свалке и медицинских отходах появилась на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Тревогу забили жители деревни Сальзигутово.

— Эта свалка возникла спонтанно, она незаконна. Теперь туда свозятся отходы из Большеустьикинской ЦРБ. На пакетах видна маркировка «Б». Это значит, что они имеют эпидемиологическую опасность, — утверждают селяне.

Авторы жалобы не исключают, что в мешках может быть мусор из «красной зоны». Вопросы вызывает такой способ его утилизации. Разобраться в ситуации авторы обращения попросили Минэкологии республики, а также прокуратуру. В случае подтверждения указанных фактов виновным может грозить уголовная ответственность.

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Источник: proural.info
Фото: letters.bashkortostan.ru
Теги: Кармаскалинский район
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