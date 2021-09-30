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В Башкирии утонул 21-летний парень

В Башкирии утонул 21-летний парень

23:13, 30 сен 2021

В Учалинском районе Башкирии 29 сентября произошла трагедия. Из водоёма недалеко от села Миндяк спасатели извлекли тело 21-летнего парня.

По предварительным данным, которые стали известны «Учалинской газете», молодой человек подрабатывал сторожем в зоне отдыха, расположенной на берегу, и решил поплавать на лодке. Истинные причины гибели парня устанавливают следователи.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе 57-летний мужчина утонул в водоеме, поскользнувшись на склоне. Несчастный случай произошел накануне 28 сентября, о подробностях происшествия рассказала в прямом эфире Центра управления республикой заместитель начальника службы обеспечения мероприятий гражданской обороны Госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Учалинский район
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