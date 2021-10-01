В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель

10:39, 01 окт 2021

В Башкирии зарегистрировано массовое ДТП, в котором погиб человек. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.







Авария произошла ночью 30 сентября в Иглинском районе на 1537 км автодороги Самара – Уфа – Челябинск. На участке, где проводились ремонтные работы, 44-летний житель Дуванского района за рулем грузовика «КамАЗ» совершил наезд на остановившийся битумовоз Daf под управлением 41-летнего жителя Орловской области. От удара последний врезался в стоящий впереди Ford Focus. Тот столкнулся с припаркованными «УАЗ» и Hyundai.



В результате аварии водитель «КамАЗа» погиб на месте происшествия. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram





Фото: ГИБДД по РБ