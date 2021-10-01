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В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель

В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель

10:39, 01 окт 2021

В Башкирии зарегистрировано массовое ДТП, в котором погиб человек. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. 

Авария произошла ночью 30 сентября в Иглинском районе на 1537 км автодороги Самара – Уфа – Челябинск. На участке, где проводились ремонтные работы, 44-летний житель Дуванского района за рулем грузовика «КамАЗ» совершил наезд на остановившийся битумовоз Daf под управлением 41-летнего жителя Орловской области. От удара последний врезался в стоящий впереди Ford Focus. Тот столкнулся с припаркованными «УАЗ» и Hyundai. 

В результате аварии водитель «КамАЗа» погиб на месте происшествия. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район
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