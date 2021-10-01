Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Стали известны подробности расследования убийства трех студенток из Башкирии

Стали известны подробности расследования убийства трех студенток из Башкирии

11:17, 01 окт 2021

В Следкоме Оренбургской области рассказали о ходе расследования дела об убийстве трех студенток из Башкирии. Напомним, тела 18-летней Адили К. из Кугарчинского района и 19-летней Зульфии С. из Баймакского района были обнаружены в подожженной съемной квартире в городе Гае, а тело 17-летней Айгизы У. из Баймакского района нашли во дворе этого дома. На телах присутствовали колото-резаные раны.

По факту насильственной смерти трех человек было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). К настоящему времени уже допрошено более ста свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели медицинского колледжа, в котором учились девушки, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой было совершено преступление. Также были произведены многочисленные осмотры мест происшествия. Во время одного из таких осмотров на месте преступления было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож. Также были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления. Сотрудники правоохранительных органов проводят анализ их содержания. Изъяты также технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших (телефоны, ноутбуки), производится их осмотр с применением комплексов по установлению и извлечению информации. Получены сведения о том, кому звонили и с кем общались девушки, полученная информация отрабатываются оперативным путем.


«По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств», - сообщили в Следственном комитете РФ по Оренбургской области.

Читайте также:

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток из Башкирии | видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: