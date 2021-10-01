Стали известны подробности расследования убийства трех студенток из Башкирии
11:17, 01 окт 2021
В Следкоме Оренбургской области рассказали о ходе расследования дела об убийстве трех студенток из Башкирии. Напомним, тела 18-летней Адили К. из Кугарчинского района и 19-летней Зульфии С. из Баймакского района были обнаружены в подожженной съемной квартире в городе Гае, а тело 17-летней Айгизы У. из Баймакского района нашли во дворе этого дома. На телах присутствовали колото-резаные раны.
По факту насильственной смерти трех человек было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). К настоящему времени уже допрошено более ста свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели медицинского колледжа, в котором учились девушки, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой было совершено преступление. Также были произведены многочисленные осмотры мест происшествия. Во время одного из таких осмотров на месте преступления было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож. Также были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления. Сотрудники правоохранительных органов проводят анализ их содержания. Изъяты также технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших (телефоны, ноутбуки), производится их осмотр с применением комплексов по установлению и извлечению информации. Получены сведения о том, кому звонили и с кем общались девушки, полученная информация отрабатываются оперативным путем.
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