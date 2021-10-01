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В Башкирии объявили в розыск водителя, сбившего 16-летнего подростка

В Башкирии объявили в розыск водителя, сбившего 16-летнего подростка

12:20, 01 окт 2021

В Уфе объявлен в розыск неизвестный водитель, сбивший 16-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Авария произошла 29 сентября приблизительно в 3 часа дня. По адресу улица Свободы, 57/1, автолюбитель на неустановленной машине, следуя по Бирскому тракту, сбил 16-летнего подростка. Школьник переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель не остановился помочь пострадавшему, а скрылся с места ДТП. Сообщается, что мальчик обратился в больницу с различными травмами. 

Очевидцев случившегося просят не оставаться равнодушными и оказать помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Информация можно передать по телефонам: 297-02-02, 237-84-80 либо 02.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа
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