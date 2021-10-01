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В Башкирии неизвестные расстреляли лебединую семью

В Башкирии неизвестные расстреляли лебединую семью

15:07, 01 окт 2021

Лебеди обосновались на небольшом озере в деревне Сураманово Учалинского района этой весной, вывели пять птенцов. За лето потомство подросло. Местное население приучило лебедей к рукам, подкармливали их. Птицы доверяли людям и без страха подплывали к ним. С наступлением осени, как и положено, лебеди готовились к отлету в теплые края.

Накануне, 30 сентября, к водоему подъехали неизвестные на автомобиле Chevrolet Niva. Лебеди без опаски подплыли к берегу, и мужчины расстреляли их из ружья. Неизвестно, по какой причине совершили это люди, дичь они не забрали и сразу же уехали.

На шум выстрелов прибежали местные жители. Пять лебедей (родители и трое птенцов) погибли сразу же. Двое еще были живы, но за ночь от полученных ранений скончались.

Напомним, лебедь считается одной из самых крупных и редких птиц в России. Охота на эту птицу под запретом, так как она внесена в Красную книгу.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Азамат Лутов
Теги: Учалинский район
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