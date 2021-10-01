Отец одной из убитой в Гае студенток предположил, кто мог расправиться над девушками

15:13, 01 окт 2021

Изначально подозрение в убийстве пало на знакомого студенток Анвара Сингизова, который был из той же деревни, что и одна из девушек. Позже СМИ начали подозревать его брата Ильнара, который встречался с 17-летней Айгизой. Однако молодые люди заявили, что уже несколько дней находятся в Уфе. Отец девушки также опроверг причастность Ильнара, сообщает «КП-Уфа».







— Я верю, что он не при чем. Нормальный парень. Что алкаши какие-то местные зашли в квартиру, тоже не думаю. Скорее, кто-то из знакомых. Во-первых, убийца пытался замести следы и поджег квартиру, во-вторых, из соседей в ту ночь никто не слышал криков или шума. Значит, девочки знали этого человека. Следователи мне пока не звонили, поэтому ничего я сам не знаю и сказать не могу, — делится Рауф Уметкулов.

По словам мужчины, девушку все еще не похоронили, так как проводились необходимые экспертизы. После тела студенток доставят в Башкирию.

— По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств, — отметили в ведомстве.

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