За информацию об убийстве 3 студенток из Башкирии назначили вознаграждение

12:31, 02 окт 2021

За сведения об убийце трех студенток из Башкирии назначили вознаграждение в миллион рублей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил Денис Паслер — глава Оренбургской области, где и произошла трагедия. Напомним, 30 сентября в городе Гае в сгоревшей квартире нашли тела двух девушек, еще одна погибшая нашлась на улице. На телах всех троих были множественные колото-резаные раны.







— Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию, — высказался Паслер. — Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей — это главное.



Погибшими были три подруги, которые приехали в Гай учиться в медицинском колледже. 19-летняя Зульфия С., 18-летняя Адиля К. и 17-летняя Айгиза У. должны были стать медсестрами. По словам родителей, все три девочки накануне трагедии собирались приехать домой погостить.

В соцсетях и СМИ появилось сообщение о якобы подозреваемом в их убийстве, однако вскоре оно было опровергнуто следствием. Мама одной из девочек рассказала, что на фотографии, которая рассылалась под видом ориентировки, изображен их общий друг. Родители надеются, что правоохранители как можно скорее найдут убийцу, а один из них заявил, что того должны приговорить к смертной казни.

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