В Башкирии в страшной аварии пострадали 2 молодых человека

13:47, 02 окт 2021

В Башкирии произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.







По данным ведомства, все случилось накануне поздним вечером на 32-м километре автодороги Фомичёво-Стуколкино Уфимского района. 32-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Galant», не справился с управлением и вылетел в кювет. Авто перевернулось. В результате аварии транспортное средство было сильно повреждено, молодой водитель и его пассажир того же возраста получили серьезные травмы.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция. Водителя пришлось деблокировать при помощи спецсредств. Молодых мужчин тут же отвезли в больницу каретой скорой помощи.



В Госкомитете РБ по ЧС напоминают, что водитель должен вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

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