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В Башкирии в больнице скончался мужчина, пострадавший от взрыва газа в доме

В Башкирии в больнице скончался мужчина, пострадавший от взрыва газа в доме

23:03, 02 окт 2021

58-летний Рамиль И., владелец дома в башкирском селе Агиртамак, умер в больнице, куда попал после взрыва газа в своем жилище 25 сентября. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в МЧС республики.

Как мы рассказывали ранее, у мужчины были долги за газ, поэтому подачу ресурса ему отключили, однако он самостоятельно сделал врезку в газопровод. Это и могло стать причиной взрыва.

— У него не было договора техобслуживания, и был неплатежеспособный. Информации о том, что он вел безобразный образ жизни, нет, но всё же он такую ситуацию допустил. Пока, по неподтвержденным данным, у него 30% ожогов тела. Ему очень повезло, от его дома осталась только одна стена. Хлопок в 10 километрах был слышен, — рассказал глава сельского поселения Фарит Шагиев.

В день взрыва, 25 сентября, Рамиля доставили в Туймазинскую ЦРБ. В течение недели врачи пытались спасти его, но, как сообщили в МЧС, сегодня утром медики констатировали смерть мужчины.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район
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