В Башкирии водитель насмерть сбил 2 пешеходов и скрылся
10:06, 03 окт 2021
Сегодня рано утром, 3 октября, в Бижбулякском районе республики произошло ДТП с двумя погибшими.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла в райцентре на улице Константина Иванова. По предварительным данным, неизвестный водитель за рулём «Лады Приоры» сбил двух пешеходов, после чего опрокинулся.
В результате двое мужчин, на вид 40-45 лет, скончались до приезда скорой медпомощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что поздним вечером на 32-м километре автодороги Фомичёво-Стуколкино Уфимского района. 32-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Galant», не справился с управлением и вылетел в кювет. Авто перевернулось.
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