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Тело пропавшего уроженца Башкирии обнаружили в зарослях за тысячи километров от дома

Тело пропавшего уроженца Башкирии обнаружили в зарослях за тысячи километров от дома

11:24, 03 окт 2021

В лесополосе в Новочеркасске обнаружен труп 29-летнего мужчины, уроженца Башкирии, Амура Кинзябаева. Молодой человек был в розыске три месяца с 19 июня 2021 года – все это время его искали волонтеры «Лиза Алерт».

В день пропажи он ушел прогуляться и не вернулся домой. Все это время родственники верили в чудо и в то, что с Амуром все в порядке. Однако 29 сентября в зарослях под мостом вблизи железнодорожной станции Локомотивстрой его нашли мертвым. Тело уже частично разложилось. По предварительным данным, он покончил с собой.

Амур был уроженцем деревни Мурзино Хайбуллинского района Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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