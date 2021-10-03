В Башкирии женщина за рулем врезалась в электоопоору
12:13, 03 окт 2021
Утром 3 октября в Салавате местная жительница едва не погибла за рулем своего «Мицубиши Лансера».
Все случилось на Старичной улице. 25-летняя автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в электрический столб. К счастью, женщина осталась в живых, но получила травмы.
Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано больше 1900 нарушений ПДД, автоинспекторы задержали 59 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о том, что рано утром, 3 октября, в Бижбулякском районе республики произошло ДТП с двумя погибшими. По предварительным данным, неизвестный водитель за рулём «Лады Приоры» сбил двух пешеходов, после чего опрокинулся.